BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
“14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), 16.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)”