BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan fırtına ve lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO’nun 09.30-10.30 saatlerindeki 4 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

İSTANBUL’DA VAPUR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

İstanbul’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.