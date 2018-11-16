BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden açıklama geldi. Bursa Deniz Otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

TRT

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