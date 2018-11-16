BUDO seferleri iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinden açıklama geldi. Bursa Deniz Otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
TRT