BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
13.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
15.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
16.45’teki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)