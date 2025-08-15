Haberler

BUDO Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİ İPTAL OLDU

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bu gün yapılması planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Bursa’da bugün yağış beklenmiyor. Ancak, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz rüzgarının ortalama saatte 47 ila 60 kilometre arasında esmesi, bazı zamanlarda ise 80 kilometre hıza kadar ulaşabilmesi bekleniyor.

RADARDAKİ KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Mudanya’da etkili olan rüzgar nedeniyle BUDO, sefer iptallerini açıkladı. Duyuruda, iptal olan seferler şöyle sıralandı: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) şeklinde gerçekleşecek olan seferlerin tamamı iptal edildi.

Yalova'da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Düzce'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

