Budva’da Parasailing Kazası Gerçekleşti

KAZA DETAYLARI

Karadağ’ın Budva şehrinde trajik bir parasailing kazası meydana geldi. 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, tatil sırasında parasailing yaparken panikleyerek emniyet kemerini açtı ve 50 metreden fazla yükseklikten Adriyatik Denizi’ne düşerek yaşamını yitirdi. Kazanın yaşandığı gün, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler olayın seyrini gözler önüne seriyor. Görüntülerde, Tijana’nın havada paraşütle uçarken aniden paniklemeye başladığı, can yeleğini yırtmaya çalıştığı ve emniyet kemerlerini açmaya çabaladığı görülüyor. Genç kız bel kemerini açmayı başardıktan sonra paraşütten kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip denize düşüyor.

Olay anında orada bulunan tanıklar, Tijana’nın “Beni indirin!” şeklinde bağırdığını ve büyük bir panik içerisinde olduğunu ifade ettiler. Parasailing şirketinin bir çalışanının Tijana’ya sahilde gidip ücretsiz uçuş teklifi yaptığı belirtiliyor. Genç kız bu teklifi kabul etmiş, gerekli eğitimi almış ve uçuşa çıkmıştı. Şirket sahibi Mirko Krdzic, yaşanan olayla ilgili olarak “Hepimiz şok olduk, tam olarak ne olduğunu anlamadık. Kız uçmaktan korkmuyordu, eğitimi de almıştı. Tüm ekipmanlarımızın kontrolü yapılıyor ve otopsi sonuçlarını bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yetkililer, Tijana’nın neden panik yaptığı, ekipmanlarında herhangi bir arıza olup olmadığı, güvenlik prosedürlerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve eğitimin yeterli olup olmadığı gibi konuları araştırıyor. Uzmanlar, bu tür kazaların genellikle panik atak veya yükseklik korkusundan kaynaklandığını belirtiyor. Tijana’nın cansız bedeni denizden çıkarılıp ailesine teslim edildi. Soruşturma tamamlanana kadar şirketin parasailing faaliyetleri durduruldu. Parasailing normalde güvenli bir spor dalı olarak bilinse de, bu olay sektördeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.