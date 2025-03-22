Büfede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

KAVGA BÜFELERDE ÇIKTI

Elazığ’da bir büfede meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayın anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Abdullahpaşa 91. Sokak üzerindeki büfede, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü büfede bulunan bir kişi ile bir grup arasında gerilim yaşandı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı bir çatışmaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçak darbesi alan bir kişi yaralanarak olay yerinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine süratle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kişi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya dair yapılan anlık görüntüler güvenlik kameralarına kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.