Buğday İçin 19 Milyon Ton Bekleniyor

TARIMDA VERİMLİ TOPRAKLAR VE HUBUBAT KONGRESİ

Türkiye, tarımsal verimlilik konusunda ön plana çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi’ni 26 Nisan’da birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla gerçekleştirdi. Bu kuruluşlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası gibi yerel odalar da katkı sağladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla kongrenin sonuç bildirgesi yayınlandı.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Kongreye göre, stratejik buğday ürününün ekim alanı son yıllarda artış gösterdi. Son üç yılda bu alan 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara kadar yükseldi. Bu eğilimin devam etmesi beklenirken, makarnalık buğday ekilişi azalırken, ekmeklik buğday ekilişinde artış olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu yılın iklim koşulları değişkenlik gösteriyor.

BEKLENEN REKOLTE DEĞERLERİ

Son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Sonbahar ve kış mevsimleri düşük yağışlarla geçerken, mart ayı da oldukça kuraktı. Nisan ayının ilk yarısında ise yağışlar, geçmiş yıllara göre daha yüksek oldu. Bunun yanı sıra, 10-12 Nisan tarihlerindeki düşük sıcaklıklar, buğdaylarda lokal zararlara neden oldu. Bu durum göz önüne alındığında, bu yıl buğday rekoltesinin 18 milyon 650 bin ton olacağı ve uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında kalacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE FİYAT ÖNGÖRÜLERİ

Küresel ölçekte buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması beklenirken, Rusya’daki olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretim azalıyor. Öte yandan, Ukrayna’da üretim artacak. Karadeniz bölgesinde buğday, arpa ve mısır fiyatları artış gösterdi. Buğdayın ton başına fiyatı 255-260 dolar aralığında, arpa ve mısırın fiyatı ise ton başına 235-240 dolar seviyesinden işlem görüyor.

UN İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ

Son on yılda un ihracatında lider konumda olan Türkiye, 195 ülkeye un ihraç ediyor. 2023 yılı için 32,3 milyon tona ulaşan işleme kapasitesinin 2024 yılında 28,4 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Un ihracatında 2023’te 3,6 milyon ton ile tüm zamanların rekoru kırılırken, bu sonucun 2024’te 3 milyon ton seviyesine düşmesi öngörülüyor.