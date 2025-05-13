Buğday Rekoltesi Olumsuz Etkilenecek

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl kentte yaşanan kurak geçen kış ve don olaylarının buğday rekoltesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, kentte buğday hasadının kıraç arazilerde başladığını hatırlattı. Kış mevsiminde yaşanan kuraklık ve don olaylarının buğday üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydeden Doğru, Türkiye genelinde bu yıl yaklaşık 7,3 milyon hektar alanda ekili olan buğdaydan, iyimser tahminler doğrultusunda 18 milyon tonun biraz üzerinde rekolte beklenildiğini belirtti.

Doğru, çiftçilerle yapılan görüşmelerle ve piyasadan elde edilen bilgilerle buğday maliyet ve fiyat beklentilerine dair çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Piyasalara göre belirlenen buğday fiyat fark desteklerinin en geç 1 Kasım’a kadar ödenmesini isteyen Doğru, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki buğday ithalatının ise 31 Ekim’e kadar kısıtlanmasını talep etti. Ayrıca, temmuz ve ağustos aylarındaki alım fiyatlarına aylık enflasyon oranında bir fark eklenmesi gerektiğini, bunun alım politikasıyla birlikte net olarak belirtilmesinin doğru olacağını kaydetti.