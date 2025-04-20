“Buğday Tanesi” Filmi Amman’da Gösterildi

FILMİN GÖSTERİMİ AMMAN’DA YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki engelli milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını ele alan “Buğday Tanesi” filmi, Ürdün’ün başkenti Amman’da izleyiciyle buluştu. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı’nda düzenlenen gösterime Bayram’la birlikte Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat ve Ürdünlü milletvekilleri katıldı.

BÜYÜKELÇİ CAYMAZOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Gösterimde konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, “Bu film, bir milletvekilinin hikayesini anlatıyor, insani tarafa odaklanıyor ve toplumlarımızın ortak acısını ve engelli insanların yaşadığı sıkıntıları yansıtıyor.” dedi. Engellerin başarıya engel olamayacağına dikkat çeken Caymazoğlu, “Bu film, engelli olmayan insanların engelli insanlara bakış açısını değiştiriyor, dolayısıyla buna dikkat çektiği için de çok önemli.” şeklinde konuştu. Kültürel alan da dahil olmak üzere tüm topluluklarla işbirliğini sağlama çabalarına vurgu yapan Büyükelçi, Ürdün Haşimi Krallığı’na bu fırsatı sunduğu için teşekkür etti.

YEE AMMAN KOORDİNATÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

YEE Amman Koordinatörü Fırat ise, “Bugün Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan filmin gösteriminde ağırladık” ifadesini kullandı. Bayram’ın engelliliğine ve buna bağlı zorluklara rağmen hayatta başarılı olabilen önemli bir kişilik olduğuna işaret eden Fırat, “Bayram, dünya çapında engelli bireyler için önemli bir örnek olarak kabul ediliyor.” dedi.

MİLLETVEKİLİ BAYRAM’DAN DUYGU DOLU SÖZLER

Milletvekili Bayram, filmin ve hayat hikayesinin engellere karşı gösterdiği azmi, dayanıklılığı ve yaşam mücadelesini temsil ettiğini belirterek, “İşte bu yüzden bu mücadelenin hikayesini herkese ulaştırmaya çalışıyoruz çünkü dünyada bir buçuk milyar engelli insan var.” dedi. Ayrıca, Gazze Şeridi ve Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Doğa affetmez ve bu hayattaki felaketler zordur. Dolayısıyla insanların birbirlerine karşı merhametli olmasını umuyoruz. Filistin ve Gazze için barış istiyoruz. Savaş, öldürme ve katliam istemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.