“Buğday Tanesi” Filmi Amman’da Gösterildi

GÖSTERİME YOĞUN KATILIM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde engelli Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşamını ele alan “Buğday Tanesi” adlı film, Ürdün’ün başkenti Amman’da izleyiciyle buluştu. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe, Milletvekili Bayram, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Ürdünlü milletvekilleri ve çok sayıda katılımcı katıldı.

BÜYÜKELÇİ CAYMAZOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Büyükelçi Caymazoğlu, program esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu film, bir milletvekilinin hikayesini anlatıyor, insani tarafa odaklanıyor ve toplumlarımızın ortak acısını ve engelli insanların yaşadığı sıkıntıları yansıtıyor.” dedi. Engellerin başarıya ulaşmaya engel olamayacağına vurgu yapan Caymazoğlu, “Bu film, engelli olmayan insanların engelli bireylere bakış açısını değiştiriyor, dolayısıyla buna dikkat çektiği için de çok önemli.” şeklinde konuştu. Kültürel işbirliğinin önemine değinen Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı’na bu fırsatı sundukları için teşekkür etti.

SERKAN BAYRAM’IN HAYATI ÖRNEK ALINIYOR

YEE Amman Koordinatörü Fırat, gösterimde Milletvekili Serkan Bayram’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Fırat, Bayram’ın engelliliğine rağmen hayatında büyük başarılara imza attığını ifade ederek, “Bayram, dünya çapında engelli bireyler için önemli bir örnek olarak kabul ediliyor.” dedi.

BAYRAM’DAN BARİŞ ÇAĞRISI

Milletvekili Bayram, filmin ve kendi yaşam hikayesinin azim ve dayanıklılık sembolü olduğuna dikkat çekti ve “İşte bu yüzden bu mücadelenin hikayesini herkese ulaştırmaya çalışıyoruz çünkü dünyada bir buçuk milyar engelli insan var.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Filistin’de yaşananlara da değinen Bayram, “Doğa affetmez ve bu hayattaki felaketler zordur. Dolayısıyla insanların birbirlerine karşı merhametli olmasını umuyoruz. Filistin ve Gazze için barış istiyoruz. Savaş, öldürme ve katliam istemiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.