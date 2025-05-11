Buğday Üretiminde Yüzde 50 Kayıp Var

BUĞDAY ÜRETİMİNDE KAYIP ORANI YÜZDE 50 OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşanan kuraklık, zirai don, dolu ve fırtına nedeniyle buğday üretiminde rekolte kaybının yüzde 50’yi bulduğunu belirtti. İktidarı bu durumu göz önünde bulundurup harekete geçmeye çağıran Barut, “Çiftçi sizin düşmanınız değil. Buğday üreticisinin feryadını duyun, destek verin, yerinde ve değerinde buğday fiyatlarını açıklayın” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Çukurova Bölgesi’nde buğday hasadı başlarken, Barut, ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretimin büyük zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti. “Bu yıl tarımsal üretim ve çiftçimiz, kuraklığın ardından don felaketi, dolu ve fırtına felaketiyle karşılaştı. Bu yüzden tüm tarım alanlarında ciddi hasarlar oluştu. Üreticilerimiz büyük zarar gördü. Bu felaketler nedeniyle pek çok ürün yetişmeyecek veya az yetişecek. Sonuçta halkımıza bu ürünler pahalıya mal olacak” diye konuştu.

Barut, Çukurova Bölgesi’nde lokal olarak buğday hasadının başladığını ve buğdayda yüzde 40-50 arasında verim kaybı yaşandığını anlattı. Ülkenin yaklaşık 20 milyon ton buğday tüketimi bulunduğuna dikkat çeken Barut, “Bu seneki üretimin düşeceği açıktır. Buğdayda yüzde 50 kayıp yaşandığında bu, önemli bir sorun demektir. Buğday stratejik bir üründür ve bu nedenle buğday üreticisine değerli destekler verilmelidir.” değerlendirmesini yaptı.

DESTEK İSTEĞİ

Çiftçiye verilen desteklerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Barut, hasat sürerken fiyat belirsizliği yaşandığına dikkat çekti. “Bu yıl bir kilogram buğday üretim maliyeti 15-16 lira. Ancak şu anda serbest piyasada buğday 12 liradan satılıyor. Buğday tohumunun kilosu 22 lira. İktidar ve tarım yetkililerinden buğday üreticisine destek verilmesini, kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Geçen yıl bir kilogram buğday için 1 lira 75 kuruş destek verilmişken, şimdi bu destek alan bazlı desteğe dönüştü ve 1 dekar buğday için 634 lira destek veriliyor” dedi.

Barut, ayrıca randevu sisteminin kaldırılması gerektiğini belirterek, “Çiftçi sizin düşmanınız değil. Çiftçilerinizi destekleyin, alınterinin karşılığını verin. Bir an önce yerinde ve değerinde uygun fiyatı açıklayın, buğday alımı için randevu sistemini kaldırın. Randevu sistemi, çiftçiyi tüccara mahkum etmek demektir” ifadelerini kullanarak destek çağrısını yineledi.