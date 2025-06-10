Buğday Yangını Kontrol Altına Alındı

BATMAN’DA YANGIN OLAYI

Batman’ın Kozluk karayolu üzerinde yer alan Üçyol mevkiinde, 25 dönüm ekili buğday alev alev yandı. Yangın esnasında çiftçiler, itfaiye ekiplerine traktörleriyle destek vererek müdahalede bulundu ve yangın kontrol altına alındı.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, koyu dumanların yükseldiği ve alevlerin hızla yayıldığı bir anda, sabah saat 11.30 civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ve çiftçilerin iş birliği ile söndürüldü. Çıkan yangının nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.