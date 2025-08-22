Buğdaylı Köyünde Depremler Sürmekte

BUĞDAYLI KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine de 13 kilometre mesafede bulunan Buğdaylı köyünde, 2024 yılında 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerde hissedilen bu depremin ardından, tam bir yıl sonra 21 Ağustos’ta 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. İlçede paniğe sebep olan bu sarsıntı sonrasında herhangi bir hasar ya da can kaybının olmadığı bildirildi.

DEPREM UYARILARI VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Son bir yılda yaşanan depremlerin ardından uzmanlardan dikkat çekici uyarılar geldi. Karamanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini önceden tahmin eden Deprem Bilimci Serkan İçelli, Buğdaylı fayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İçelli, 18 Nisan 2024’te meydana gelen 4 büyüklüğünde iki ayrı depremin ardından, “Bu fay daha sonra 5.6’lık bir deprem üretti. Bu depremlerin ardından yine arka arkaya 5 tane 4’lük depremin yaşanması sürpriz değildi. Önceki gün akşam hissettiğimiz 4.2’lik deprem, beklenen artçılardan biri olarak değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

OLASI İLERİ DEPREMLER VE ETKİLERİ

İçelli, Buğdaylı fayında yaklaşık 10 kilometrelik yırtılan kısmın bulunduğunu ifade etti ve “Bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde depremler üretmesi muhtemeldir. Özellikle bu bölgedeki yorgun binalar ve yapılar, aynı büyüklükte bir sarsıntıda yıkım riski taşımaktadır. İç Anadolu’da yıkım eşiği 5.5 büyüklüğündedir. Yani bu büyüklüğün üzerindeki depremler, köyler, mezralar ve kırsal alanlarda yıkımlara yol açabiliyor” diye ekledi.

Deprem uyarılarına devam eden İçelli, “Geçen sene 6 tane deprem yaşamışız, yine aynı noktada büyük bir depremi deneyimlemişiz. Tektonik hareketler devam ediyor. Buğdaylı fayında 8-10 kilometre yırtılmamış kısım kalmış durumda, bu da maksimum 5.8 büyüklüğünde depremlerin oluşmasına yol açabilir. Sivas’tan 80 kilometre uzakta olan bir depremi biz de hissedebiliriz. Tokat, Amasya, Kayseri ve çevresindeki büyük faylar her an deprem üretebilir. Orta büyüklükteki 5.0 ve 5.5 büyüklüğündeki depremler, hiç haber vermeden ansızın meydana gelebilir. Bu durum, korkutucu olabilir fakat yıkımlara neden olmaz” şeklinde ifadeler kullandı.