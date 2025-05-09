Bügdz Köyü’nde Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA ANIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Burdur’un merkezine bağlı Büğdüz köyü yolunda, su tankı taşıyan traktör şarampole devrildi ve sürücü trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.15 civarında, Büğdüz köyü yolunda Yeni TOKİ binaları yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Süleyman Yavuz (60) yönetimindeki 15 AU 853 plakalı Massey Ferguson marka traktör, yokuş aşağı seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce refüje, daha sonra yolun sağındaki şarampole devrildi.

SALONDA YER ALAN MÜDAHALELER

Kaza sonucunda traktör sürücüsü Süleyman Yavuz ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, traktörün altından çıkarılan Yavuz’a sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından detaylı çalışmalar başlatıldı. Traktör ve su tankı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Olay hakkında geniş çaplı bir inceleme süreci devam ediyor.