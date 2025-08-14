Bügdz Köyü’nde Traktör, TOGG Çarpıştı

KAZAYA NEDEN OLAN TRAKTÖR VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda, tali yoldan çıkan bir traktör ile seyir halindeki TOGG marka otomobilin çarpışması sonucunda 3 çocuk da dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Büğdüz köy grup yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan Mustafa A. (45) idaresindeki 42 AKP 842 plakalı römork takılı traktör ile yolculuk yapan Ahmet Ç. (30) idaresindeki 15 ADP 555 plakalı TOGG marka otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından traktör ve römork devrildi, otomobil ise hurdaya döndü. Bu kazada traktör sürücüsü Mustafa A. ve TOGG marka otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. ile birlikte araçta bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek olayın yetkililere ulaşmasını sağladı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak incelemeler sürerken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Olayın detayları ve kazanın sebep olduğu durumlar üzerinde çalışmalar devam ediyor.