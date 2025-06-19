Buğra Kaan Süer, İletişim Direktörü

BAŞARILI KİŞİSELİKLERİYLE TANINIYOR

Buğra Kaan Süer, Beşiktaş Spor Kulübü’nde İletişim Direktörü olarak görev alıyor. Kariyerine, Beşiktaş’ın üniversiteli taraftar grubu UNIBJK’nin başkanlığıyla başlayan Süer, kulübün sosyal medya ve dijital iletişim stratejisinde önemli bir görev üstleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE BAĞLANTILI GEÇMİŞİ

Buğra Kaan Süer, Beşiktaş’ın sosyal medya iletişim stratejisinde aktif olarak yer aldıktan sonra İletişim Direktörü pozisyonuna getirildi. Bu görevde, hızlı ve etkili bir yönetim süreci sergiliyor. Eğitim hayatını Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamlayarak burada mezun oldu.

KİŞİSEL HAYATI VE YAŞI

Buğra Kaan Süer’in yaşı ve memleketi hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Ancak, Beşiktaş camiasında tanınan bir isim haline geldi.