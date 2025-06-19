Buğra Kaan Süer, İletişim Direktörü

BUĞRA KAAN SÜER’İN GÖREVE GELİŞİ

Beşiktaş Spor Kulübü’nde İletişim Direktörü olarak bulunan Buğra Kaan Süer, kariyerine Beşiktaş’ın üniversiteli taraftar grubu UNIBJK’nin başkanlığı ile adım atıyor. Bu süreçte kulübün sosyal medya ve dijital iletişim stratejisinde önemli bir rol oynadı.

EĞİTİMİ VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Buğra Kaan Süer, Beşiktaş’ın sosyal medya iletişim stratejisinde aktif bir şekilde yer aldıktan sonra İletişim Direktörü pozisyonuna getirildi. Bu görevinde hızlı ve etkili bir yönetim sergilemekte. Eğitim hayatını Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladığı biliniyor.

İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİ

Eski UNIBJK başkanı olarak görev yapması ve kulüpteki deneyimleri, Beşiktaş’ın iletişim stratejisinin gelişimine katkı sağlıyor. Süer, genç yaşına rağmen kulüpteki önemli pozisyonu ile dikkat çekiyor.