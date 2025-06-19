Buğra Kavuncu, Tarafsızlıkta Gölgeler Yaratıyor

MECLİS BAŞKAN VEKİLİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan bir tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavuncu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün tarafsızlığına gölge düştüğünü ifade etti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili, dün gerçekleştirilen basın toplantısında, TBMM’de yaşanan bu gelişmeleri ele aldı. Kavuncu, “DEM Parti’li George Aslan’ın konuşması, yurt dışında başka bir Meclis’te yapılsa Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu milletvekiline nota vermesi gündeme gelebilir. Bizim bu tür beyanları kabul etmemiz mümkün değil. Bu durum aslında CHP’yi de ilgilendiren bir konudur” dedi. Kavuncu, “CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı bir anıtla ilgili konu üzerine tartışmalar çıkmıştır. Ancak CHP sıralarından bu konu hakkında tek bir kelime duymadık” şeklinde konuştu.

KONUYA TEPKİ İFADE EDİLMEDİĞİ GİBİ MİKROFON KAPATMAK NE?

Kavuncu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün süreç içerisinde müdahalede bulunmadığını, milletvekili Şenol Sunat’ın kürsüye çıkıp yaptığı konuşmaya tepki gösterdiğini belirtti. Kavuncu, “Sayın Tekin Bingöl’ün taraflı bir tavır sergileyerek, mikrofonu kesmesi, Meclis’te kabul edilemez bir durumdur. Bir milletvekili tarihi şahsiyetlere hakaret ediyorsa ve bunun teşvik ediliyorsa, buna sessiz kalmak kabul edilemez. Atatürk’ün koltuğunda oturan bir Meclis Başkan Vekili’nin buna müdahale etmemesi düşündürücüdür” dedi.

Kavuncu ayrıca, Katip Üye Yasin Öztürk’e verilen kınama cezası ile ilgili mevcut durumu eleştirerek, “CHP, gereğini yapmak mecburiyetindedir. Cumhuriyetin kurucu partisi olarak, Meclis Başkan Vekilini koruma refleksi gösterdiği kadar, bu ülkenin şehitlerine ve alçakça Ermeni diasporasının iddialarını dile getiren milletvekiline de ‘Dur’ deme cesaretini göstermelidir” diye konuştu. Kavuncu, “Makamların taşınabilir olduğunu düşünüyorsanız, bu göreve oturmakta tereddüt etmemelisiniz” diyerek sözlerini tamamladı.