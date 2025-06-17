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Buğra Petek’in Adı Kütüphaneye Verildi

Mersin’de Anlamlı Bir Kütüphane Açılışı

Mersin’de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek’in oğlu Buğra Petek’in adı, bir ilkokulda açılan kütüphaneye verildi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silifke Kadın Motorcular Kulübü’nün katkılarıyla Işıklı Mahallesi’ndeki Kargı İlkokulu’nda oluşturulan kütüphane, görkemli bir törenle hizmete girdi.

Kütüphanenin Açılısında Anlamlı Mesajlar

Açılış töreninde Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, kütüphanenin açılışıyla ilgili olarak, “2022’de trafik kazasında hayatını kaybeden Buğra’nın adının bir kütüphanede yaşatılması, çok anlamlı ve değerli” şeklinde konuştu. Törene, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Kadın Motorcular Kulübü üyeleri katılım gösterdi.

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