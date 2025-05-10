Bugün 28 İlde Sarı Uyarı Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARILARDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığı, bugün 28 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için sarı uyarı verildi” denildi.

ŞİDDETİ ARTAN YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor. Ayrıca, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in doğusunda ise rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusunda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.