“Bugün Altın Fiyatları Ne Durumda?”

ALTIN FİYATLARINDA DÜZENLEMELER

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik koşullar, altın fiyatlarını etkileyerek bir aylık en düşük seviyelere inmesine yol açıyor. Bu durum, altın yatırımcıları için her gün “Bugün altın ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırmayı gerektiriyor. Eğer siz de güncel altın fiyatlarını merak ediyorsanız, çeyrek, yarım, gram gibi altın türlerinin fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları, 12 Kasım Salı günü şu değişiklikleri gösteriyor: Ons altın yüzde 0,08 oranında gerileyerek 2.618 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın 2.888 lira seviyesine ulaşırken, çeyrek altın ise 4.617 lira seviyesine çıkmış durumda. 12 Kasım 2024 Salı günü güncel altın satış fiyatları bu şekilde seyrediyor. Anlık altın kuru için: TIKLAYINIZ.