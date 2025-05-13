Bugün Deprem Mi Oldu? 3.8 Büyüklüğünde

Analiz tamamlandı. Şimdi metni özgün bir şekilde yeniden yazıyorum.

VATANDAŞLARIN SORUSU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar deprem sırasında en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Güncel depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web sitelerinde anlık olarak paylaşılırken, bu bilgi vatandaşların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

İSTANBUL’DA SON DEPREM

Az önce İstanbul’un Silivri bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 20.46’da kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem haberleri ile halkı bilgilendiriyor. Kandilli, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, internet sitesinde son 500 deprem verisini sunuyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN KONTROL EDİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi, son dakika deprem bilgilerini hızla paylaşıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sayfalarını takip ederek en güncel verilere ulaşabilir. Bu kaynaklar, anlık deprem analizlerini içermekte ve geçmiş verilerle bir araya getirerek halka sunmaktadır.

Büyüklük: 3.8 (Mw)

Yer: Marmara Denizi – [25.25 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 2025-05-13

Saat: 20:46:30 TSİ

Enlem: 40.84306 N

Boylam: 28.22194 E

Derinlik: 10.86 km