Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD Ve Kandilli Anlık Veri Sunuyor

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? VATANDAŞLARIN EN ÇOK ARADIĞI SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında aratıyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DE DEPREM OLDU MU?

“Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “5 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile anlık veriler sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEPREM ARAŞTIRMALARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 depremi halka açık şekilde paylaşıyor. Bu veriler, vatandaşların güncel deprem bilgilerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

AFAD’DAN SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara en güncel bilgileri aktarıyor.

DEPREM BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi web sitelerini takip etmek gerekiyor. Bu sitelerde, anlık deprem analizleri ve son 500 depreme kadar detaylı bilgiler yer alıyor.