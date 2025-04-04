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Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD Ve Kandilli Anlık Veri Sunuyor

DEPREM ANINDA VATANDAŞLARIN İLK ARAŞTIRDIĞI SORU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak arama motorlarında “bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Türkiye’de yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DE DEPREM OLDU MU?

“Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “5 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle anlık bilgi paylaşımı yapıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEPREM ARAŞTIRMALARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yaparak son 500 depremi halkla paylaşıyor. Bu veriler, vatandaşların güncel deprem bilgilerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

AFAD’DAN SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleriyle vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

DEPREM BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi web siteleri takip edilebilir. Bu platformlarda, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılıyor ve paylaşılıyor. Son 500 deprem bilgisine ulaşarak, “bugün veya dün deprem oldu mu?” gibi soruların yanıtları bulunabiliyor.

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