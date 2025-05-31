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Bugün Deprem mi Oldu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN DEPREM ARAMALARI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “31 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça soruluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK HABERLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgi sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 deprem verisini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor.

GÜNCEL BİLGİ EDİNME YOLLARI

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu platformlarda, anlık veri güncellemeleri ve detaylı deprem analizleri yapılmaktadır. Vatandaşlar, son 500 deprem bilgisine kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını bu kaynaklarda kolaylıkla bulabiliyor.

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