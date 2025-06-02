Bugün Deprem Mi Oldu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN DEPREM ARAMALARI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yayınlanıyor. İstanbul’da deprem olup olmadığını veya 3 Haziran 2025 tarihinde İzmir’de deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için güncel kaynaklara başvuruluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem haberleri sunuyor. Aynı zamanda bölgesel deprem araştırmaları da yaparak, sitesinde son 500 depremi halkın bilgisine sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleri ile halkı güncel bilgilerle bilgilendiriyor.

GÜNCEL BİLGİ İÇİN TAKİP EDİLEBİLECEK KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlar, anlık deprem analizleri yaparak en güncel verileri sunuyor. “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevaplarını da bu kaynaklarda bulmak mümkün.