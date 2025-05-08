Bugün Deprem Mi Oldu? Kontrol Edin

DEPREM HAKKINDA ANLIK BİLGİLER

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında sıklıkla “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler ise anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. İstanbul’dan gelen son dakika haberine göre, saat 21.08’de Marmara’nın Silivri ilçesi merkezli 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK DEPREM HABERLERİ

Depremin derinliği 17.4 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgilendirme yapıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve web sitesinde son 500 deprem bilgisi halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini sağlamaya devam ediyor.

GÜNCEL DEPRESYON BİLGİLERİ İÇİN TAKİP EDİLEBİLECEK KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını sürekli olarak güncel şekilde takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri öneriliyor. Bu sitelerde, en güncel verilere dayalı anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 depreme kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bu kaynaklardan öğrenmek mümkün.