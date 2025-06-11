Bugün Deprem Mi Oldu? Kontrol Edin

DEPREM BİLGİLERİNE ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında sıklıkla “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. İstanbul’da bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler için bu kaynaklar oldukça önemli. Ayrıca İzmir’de yaşanan depremlerle ilgili olarak “11 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da gündemde. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara sürekli güncel bilgiler sunuyor.

SON 500 DEPREMİN TAKİBİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, web sitesinde son 500 depremin verilerini halka ulaştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri sağlamaya devam ediyor. Böylece vatandaşlar, güncel deprem durumunu takip edebiliyor. Özellikle “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri büyük önem taşıyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP ŞART

Bu siteler, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapıyor ve sunuyor. Son 500 depreme kadar, insanlar bugün veya dün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD web sitelerinden bilgi alabiliyor. Bu kaynaklar, hem anlık takip hem de uzun dönem veri analizi için vazgeçilmez hale geliyor.