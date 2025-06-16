Bugün Deprem Mi Oldu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN SORUSU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri an en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremlerle ilgili anlık bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “16 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile insanlara anlık bilgileri sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve sitesinde son 500 depremin detaylarını halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri ile güncel bilgiler sağlıyor. Vatandaşlar, bu kuruluşların web sitelerini takip ederek güncel verilere ulaşabiliyor.

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“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını düzenli olarak öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret ederek güncel verilerle anlık deprem analizlerine erişebilir. Son 500 deprem hakkında bilgi almak ve “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunu yanıtlamak için bu kaynaklar oldukça faydalı oluyor.