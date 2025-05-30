Bugün Deprem Mi Oldu? Sorusu

DEPREM HABERLERİNE ULAŞMA YOLLARI

Vatandaşlar depremler sırasında hissettikleri sarsıntı sonrası “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında aratıyor. Yaşanan depremler ise anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul’da veya İzmir’de deprem durumu hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler, bu siteleri sıkça ziyaret ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Ayrıca, bölgesel düzeyde deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve websitesinde son 500 depremle ilgili verileri halka ulaştırıyor. Bu sayede, depremle ilgili gelişmeleri takip etmek oldukça kolaylaşıyor.

AFAD’IN GÜNCEL BİLGİ AKIŞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleriyle halkı sürekli bilgilendiriyor. Vatandaşlar, “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak ziyaret edebilirler. Bu platformlarda, anlık deprem analizleri ile en güncel verilere ulaşma imkanı sağlanıyor.