Bugün Deprem Mi Oldu? Takip Edin!

DEPREM HİSSİ VE ARAMA MOTORLARI

Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda arama motorlarında en çok aradığı soru, “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. İstanbul’da ya da İzmir’de “Deprem oldu mu?” sorusuna yanıt bulmak için bu kaynaklar önemli birer başvuru noktası haline geliyor.

ANLIK DEPREM BİLGİLERİ

Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Aynı zamanda bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Bir diğer önemli kaynak olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri paylaşmaya devam ediyor.

GÜNCEL TAKİP İÇİN KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz. Bu sitelerde en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden, özellikle son 500 deprem verisine kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bulmak mümkün.