VATANDAŞLARIN DEPREM SORGULAMALARI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında öncelikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “19 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgi sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEPREM ARAŞTIRMALARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, aynı şekilde son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel veriler sağlıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını güncel olarak takip edebilmek için, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini izlemek gerekiyor.

ANLIK DEPREM ANALİZLERİ

Bu web siteleri, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapıyor ve sunuyor. Son 500 depreme kadar “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulmak mümkün. Bu kaynaklar, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamada önemli bir rol oynuyor.