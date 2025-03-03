VATANDAŞLARIN EN FAZLA MERAK ETTİĞİ SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri anda arama motorlarında en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde yayınlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “4 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorularla vatandaşlar bilgi almak için bu kaynakları kullanıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD’IN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 deprem hakkında verileri halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberlerini vatandaşlara iletmeye devam ediyor.

GÜNCEL BİLGİ İÇİN İZLENEBİLECEK KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri önemli birer kaynak. Bu sitelerde, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Son 500 deprem verisine kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bu platformlarda bulmak mümkün.