VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sormak için yöneliyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “19 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor.

KANDİLLİ VE AFAD’DAN GÜNCEL BİLGİLER

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yürütüyor ve sitesinde son 500 depremin kaydını halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel bilgiler sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu platformlarda, anlık deprem analizleri yapılmakta ve en güncel veriler sunulmakta.

ANLIK DEPREM VERİLERİ

Son 500 deprem bilgisi ile birlikte, bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD, doğru ve güvenilir kaynaklar olarak ön plana çıkıyor. Bu sitelerdeki bilgilere erişim sağlamak, vatandaşların anlık gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyor.