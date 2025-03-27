VATANDAŞLARIN EN FAZLA MERAK ETTİĞİ SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri anlarda en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Geçmişte yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde güncelleniyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “28 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça soruluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle insanları bilgilendiriyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD’IN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yürütüyor ve sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, tüketicilere güncel deprem bilgileri sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını anlık olarak öğrenmek için, bu iki kaynağın web sitelerinin takibi oldukça önemlidir.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN İNTERNETİN ÖNEMİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, anlık deprem analizleri gerçekleştiriyor ve en güncel verileri sunuyor. Bugün veya dün meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyenler, bu kaynaklarda ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabiliyor.