DEPREM HİSSETTİĞİNDE İLK SORU

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yayımlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “31 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça yöneltiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halkı anlık olarak bilgilendiriyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve sitesi üzerinden son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, güncel deprem verilerine dair son dakika bilgileriyle vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP ÖNERİLERİ

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını anlık olarak almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz. Bu sitelerde en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve halka sunulur. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan öğrenebilirsiniz.