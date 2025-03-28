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Bugün Deprem Oldu Mu? AFAD ve Bilgileri

VATANDAŞLAR DEPREM HABERLERİNİ TAKİP EDİYOR

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler hakkında anlık bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde hemen yer alıyor. İster İstanbul’da, ister İzmir’de olsun, güncel depremlerin bilgilerini takip etmek oldukça önemli.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem haberleri sunarak, bölgesel araştırmalar yapıyor. Bu kurumun sitesi, son 500 deprem verisini halka açık bir şekilde paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da benzer şekilde, kısa sürede güncel deprem bilgileri veriyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP EDİLMELİ

Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Böylece son 500 depreme kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını burada bulmak mümkün.

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