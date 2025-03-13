Bugün Deprem Oldu Mu? Anlık Kontrol Et

DEPREM HİSSETTİĞİNDE İLK SORU

Depremlerin hissedilmesi ile birlikte vatandaşların sorduğu en yaygın soru, “bugün deprem mi oldu?” şeklinde oluyor. Yaşanan depremlere dair bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

İstanbul’da ya da İzmir’de gün içinde meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyenler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin son dakika deprem haberlerine göz atabiliyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştirerek, site üzerinde son 500 depremin kaydını halka sunuyor.

AFAD’DAN ANLIK BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler için, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri en doğru bilgi kaynakları arasında yer alıyor. Bu kaynaklarda, en güncel verilere dayanarak anlık deprem analizleri yapılmakta ve paylaşılmaktadır. Son 500 depreme kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını buralarda bulmak mümkün.