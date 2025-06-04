Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

DEPREM HİSSETTİKTEN SONRA SORULAN SORULAR

Vatandaşlar sarsıntı hissettikleri anda en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Bu sayede, bireyler “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “5 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi soruların cevaplarını hızlıca bulabiliyor.

CANLI DEPREM HABERLERİ ve ARAŞTIRMALAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara en güncel bilgileri aktarıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 deprem verisini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da sürekli olarak güncel deprem haberlerini paylaşıyor.

DEPREM BİLGİLERİ İÇİN KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuyor. Ayrıca, bu sitelerde son 500 depreme kadar bilgileri bulabilir ve “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularınıza yanıt alabilirsiniz.