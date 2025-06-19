Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN MERAK ETTİĞİ SORULAR

Vatandaşlar, deprem hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “18 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular gündemde yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara sürekli güncel bilgi aktarmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini посетка. Bu sitelerde, anlık deprem analizleri ve en güncel veriler sunuluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depreme kadar bütün sorulara cevap verebiliyor.