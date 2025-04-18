Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN ARAMA MOTORLARINDA SORDUĞU SORU

Vatandaşlar depremler sırasında genellikle “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu internet arama motorlarında ilk olarak araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayımlanıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “19 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça soruluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEPREM ANALİZİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 depremle ilgili bilgileri halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da aynı şekilde vatandaşlara güncel deprem haberleri sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını takip etmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri güncel bilgilerle doludur. Bu sitelerde, anlık verilerle deprem analizleri yapılmakta ve sonuçlar paylaşılmaktadır.

SON DEPREM BİLGİLERİNE ULAŞIM

Son 500 depreme kadar, bugünkü veya dün gerçekleşen depremler hakkında bilgi almak isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. Bu web siteleri, yaşanan depremler hakkında sürekli güncellenen bilgilerle vatandaşları bilgilendiriyor.