Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

Vatandaşların deprem hissettiği an, hemen arama motorlarında “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde duyuruluyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “6 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini vatandaşlara anında sunuyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi bölgeler arası deprem araştırmaları yapıyor ve son 500 deprem verisini halka açıklıyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, güncel deprem haberlerini vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitelerinde en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. En son yaşanan depremler hakkında bilgiyi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden alarak, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.