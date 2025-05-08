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Bugün Deprem Oldu mu? Kontrol Edin!

VATANDAŞLARIN ARADIĞI SORU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, depremleri hissettikleri anlarda ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde güncelleniyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “9 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halkı anlık olarak bilgilendiriyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİNE ERİŞİM

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak depremlerle ilgili araştırmalar yapıyor ve son 500 depremin verilerini halkın erişimine sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerinin ziyaret edilmesi öneriliyor. Bu sitelerde, en güncel verilerle anlık olarak deprem analizleri sunulmakta ve son 500 depremin bilgileri yer almakta.

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