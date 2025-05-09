Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN İLK SORU

Vatandaşlar sarsıntı hissettiğinde, arama motorlarında sıklıkla ilk sordukları soru “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “10 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da merak ediliyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık olarak bilgi sağlıyor. Kandilli, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, web sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri düzenli olarak kontrol edilebilir. Bu sitelerde, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunulmakta. Son 500 depreme kadar, geçmişte ya da günümüzde deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bilgi bulabilirsiniz.