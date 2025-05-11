Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

SARSINTI HİSSEDENLERİN MERAKI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri andan hemen sonra arama motorlarında en çok, “Bugün deprem mi oldu?” şeklindeki soruyu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde güncelleniyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DEKİ DURUM

Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “12 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, büyük bir merakla araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak gerçekleştirdiği deprem araştırmalarıyla, site aracılığıyla son 500 deprem bilgisini halka iletiyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİNE ERİŞİM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara sürekli güncel bilgiler sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz. Bu platformlarda en güncel veriler ışığında anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme dair detaylar ve “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının cevapları da burada bulunabiliyor.