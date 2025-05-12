Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN SORDUĞU SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok arama motorlarında “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “12 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, insanların bu konuya olan ilgisini gösteriyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi veriyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde yer alan son 500 depremi halka sunuyor. Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile vatandaşlara önemli bilgiler sağlıyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP EDİN

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu siteler, en güncel verilerle anlık deprem analizlerini sunuyor. Son 500 depreme kadar olan bilgilerle, vatandaşlar bugünkü veya dün yaşanan depremler hakkında bilgi edinebilir.