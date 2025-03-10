Bugün Deprem Oldu Mu? Nasıl Öğrenilir?

DEPREM GÜNCEL BİLGİLERİ SORULUYOR

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler hızlı bir şekilde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde paylaşılmakta. Örneğin, “bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “11 Mart 2025’te İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Kandilli Rasathanesi, güncel deprem haberleri ile vatandaşlara sürekli bilgi akışı sağlıyor. Kurum, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 depremi halkla paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise, depremle ilgili güncel haberleri sunmaya devam ediyor.

ANLIK DEPREM ANALİZLERİ İÇİN KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri önemli birer kaynak olarak öne çıkıyor. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunarak, son günlerde yaşanan depremlerle ilgili bilgi almak isteyenlere hizmet veriyor. Son 500 deprem bilgisine kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının yanıtları burada bulunabiliyor.