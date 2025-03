Bugün Deprem Oldu Mu? Nerede Oldu?

VATANDAŞLARIN DEPREM HAKKINDA SORDUĞU SORULAR

Vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıları hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Gerçekleşen depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayımlanıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “20 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” şeklinde sorular gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son gelişmeleri bildirerek vatandaşlara anlık deprem bilgileri sağlıyor.

KANDİLLİ RASTAHANESİ’NİN MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yaparak internet sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleri ile bireylerin güncel bilgileri almasını sağlıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz.

EN GÜNCEL DEPREM ANALİZLERİ

Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunarak toplumu bilgilendiriyor. Son 500 depreme kadar “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan almanız mümkün. Let the citizens stay informed and prepared for future seismic activities.