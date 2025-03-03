Bugün Deprem Oldu Mu? Nereden Öğrenilir?

VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında sıklıkla “bugün deprem mi oldu?” şeklinde sorgulama yapıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “4 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi aktarıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEPREM ARAŞTIRMALARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yürütüyor ve web sitesinde son 500 deprem verisini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise güncel deprem haberlerini vatandaşlara iletmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip etmek önem taşıyor. Bu platformlarda, en doğru ve güncel verilerle anlık deprem analizleri gerçekleştiriliyor.

SON 500 DEPREMİN İZLENMESİ

Son 500 deprem verisine kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan bulmak mümkün. Bu sitelerdeki bilgiler, vatandaşların depremlerle ilgili merak ettiklerini öğrenmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor.